Omwonenden ervaren overlast van jeugd in recent geopend Molenvlietpark

Omwonenden van het onlangs geopende Molenvlietpark roepen de gemeente Den Haag op om het park ’s avonds af te sluiten voor bezoekers. Deze oproep komt omdat men overlast ervaart; jongeren zouden tot laat in de nacht aanwezig zijn geweest in het park, ook is er graffiti te vinden. “We hebben direct na de eerste keer dat er overlast was de politie gebeld omdat er tot laat in de nacht jongeren met scooters veel lawaai maakte. Maar omdat het park niet met de auto bereikbaar is heeft de politie de jongeren niet kunnen vinden.”

De bewoners in de omgeving van het Molenvlietpark waren voor de opening op 6 juli 2020 al bang dat het een plek zou worden waar jongeren tot laat in de avond aanwezig zouden zijn. “Het is een afgelegen hoekje van het park wat niet met de auto toegankelijk is. Maar het grenst wel direct aan onze tuinen”, weten bewoners van de Westvlietweg te vertellen.

De omwonenden zeggen te hopen dat er een hek bij de ingang van het park geplaatst zal worden. “In eerste instantie was het de bedoeling dat het een pluktuin zou worden. Dan trek je natuurlijk al een heel ander publiek aan dan wanneer er bankjes worden geplaatst op een afgelegen stukje. Het park is nog geen week open en er is nu al graffiti gespoten en we hebben al meerdere malen de politie moeten bellen”, zeggen de omwonenden. “Wij snappen ook heel goed dat de politie op zo’n moment niet veel kan doen omdat het nu eenmaal een openbare plek is. Daarom hebben we direct de mensen van de Rotterdamse Baan gebeld en zullen we contact opnemen met de gemeente.”

Het Molenvlietpark is een groen en waterrijk landschap dat onderdeel uitmaakt van de Rotterdamse baan. In 2015 is er samen met belanghebbenden een plan gemaakt om dit gebied in te delen. Het voormalige hole 18 van de Haagse Golfvereniging Leeuwenberg is omgetoverd tot een groen ingerichte omgeving met ondermeer grasland, vlonders en een klein meer.