Tess et Les Moutons vrijdagavond in halve finale We Want More

De Haagse zangeres Tess van der Zwet is vrijdagavond opnieuw te zien in het zangprogramma We Want More op SBS6. De zangeres was met haar chansonband Tess et Les Moutons al eerder te zien in een van de voorrondes.

Vrijdagavond bepalen de juryleden Henk Poort, Davina Michelle, Ali B, Trijntje Oosterhuis en André Hazes samen met 25 professionals uit de muziekindustrie welke artiesten doorgaan naar de finale van het tv-programma. Door corona was er geen publiek bij de opnames. “Dat was wel heel gek. Nu was het wel dat er vijf juryleden zijn en de vakjuryleden. Die klapten volgens mij wel extra hard na iedere show”, vertelt Tess in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Ik heb maar gewoon gedaan of er publiek om ons heen zat en heb daar maar naartoe gezongen. Uiteindelijk wil je toch het gevoel hebben dat je een tof optreden staat te doen en dat je niet alleen maar hoeft te presteren.”

De bekendheid van Tess en haar band lijkt sinds de uitzending waar ze in zat een vlucht te hebben genomen. “Dat was echt bizar. Dat vond ik ook ontzetten leuk om te merken”, vertelt Tess. “Ik had het gekeken bij mijn opa thuis en de volgende dag, ik kom oorspronkelijk uit Boskoop, toen liep ik over de markt en om de tien meter klampen ze je vast. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Het is natuurlijk coronatijd, dus er zijn weinig shows. Maar dat is helemaal goedgekomen. Dus heel september zit vol, ik ga dit najaar op- tour. het heeft me nu al zoveel gebracht! Het was echt overweldigend, ik kijk al helemaal uit naar vanavond.”

Toch blijft de Haagse nuchter onder de bekendheid die ze nu geniet. “Ik ben er minstens zo trots op dat we in het PAARD staan en dat uitverkopen. Dit maakt me niet heel veel trotser, maar ik vind het wel heel cool natuurlijk.”

Luister hier naar het gesprek met Tess van der Zwet op Den Haag FM.