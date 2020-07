Viruswaanzin verliest kort geding over intrekken coronamaatregelen

Het kabinet hoeft de coronamaatregelen niet terug te draaien. Dat heeft de Rechtbank Den Haag besloten. In een kort geding had Viruswaanzin gevorderd dat de beperkende maatregelen moesten worden ingetrokken. Dat is nu door de rechter op alle onderdelen afgewezen.

“De vrijheidsbeperkende maatregelen die de Staat heeft genomen zijn volgens de voorzieningenrechter niet onrechtmatig”, zo valt te lezen in het besluit van de rechtbank. “De Staat handelt hierbij voldoende zorgvuldig. Want vooraf wordt steeds advies van een team deskundigen verenigd in het Outbreak Management Team ingewonnen. Daarna worden de diverse belangen gewogen en maakt de Staat beleidskeuzes.”

Doordat de maatregelen met regelmaat worden geëvalueerd is er volgens de rechtbank ook geen sprake van disproportionele maatregelen. “Er vindt geregeld evaluatie plaats. Dat heeft al aantoonbaar geleid tot versoepelingen van eerder genomen maatregelen.”

In het kort geding eiste Viruswaanzin dat er een onmiddellijk einde komt aan alle noodverordeningen en coronamaatregelen, onder meer de afstandsregel van 1,5 meter. Viruswaanzin bestrijdt dat corona een ‘killervirus’ is en een pandemie veroorzaakt. Andere virussen zijn veel gevaarlijker, betogen ze. De actiegroep heeft deze week laten weten dat ze in augustus op het Malieveld wil demonstreren tegen de coronamaatregelen.