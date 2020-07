Doek met olie vat vlam in woning

De brandweer heeft vrijdag door krotdaad optreden een grote brand kunnen voorkomen. Een bewoner op Scheveningen had zijn houten vloer in de olie gezet, de doek waarmee de olie was aangebracht lag nog in de woning. Deze doek was gaan broeien en vatte vervolgens vlam.

Door alerte omwonenden werd direct de brandweer gebeld toen zij een brandgeur roken. Hierdoor is een grote brand voorkomen, schrijft de politie.