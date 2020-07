Zomerserie ‘Hoe is het nu met…?’ – Sportclubs: helemaal normaal zal het wel niet meer worden

Het coronavirus heeft de afgelopen maanden op verschillende manieren impact gehad op de Haagse samenleving. Tijdens de zomerperiode gaat Den Haag FM terug naar de mensen en verhalen die in de afgelopen coronatijd voor het voetlicht kwamen door bijzondere initiatieven, mooie acties of opmerkelijke situaties.

Deze week: Haagse sportclubs

Dit jaar zou een bijzonder en memorabel jaar worden voor voetbalclub HVV Laakkwartier. Met de oprichting van de club in 1920 zou er een flink aanbod aan feestelijkheden zijn om het 100-jarig bestaan op en rond 1 juni te vieren. Het liep echter anders. Door de coronamaatregelen moest ook deze voetbalclub alle (sport)activiteiten staken en de velden ontoegankelijk maken. En daarmee werd vervolgens de complete jubileumviering afgeblazen. HVV voorzitter Ron Jansen blikt terug op die moeilijke beslissing, “Het gaat om gezondheid en de richtlijnen van de het RIVM waren zo duidelijk, dat er geen andere keuze was. Daar was ook begrip voor vanuit de leden”.

Ook bij Max Health Club viel er niets te vieren toen de deuren moesten sluiten. Maar net als bij veel andere sportclubs en sportscholen werd er razendsnel en creatief overgeschakeld naar online trainingen. Dat was goed om de leden te laten blijven bewegen, aldus manager Jeroen van Rooijen. Maar toen half mei sporten in de buitenlucht weer kon, zijn er 2 grote tenten neergezet voor groepslessen en fitnesstrainingen. Daarna mochten vanaf 1 juli de deuren van de sportscholen ook weer open. Het was een soort ‘back to normal’, maar toch niet helemaal, want door alle veiligheidsregels kun je nu veel minder mensen kwijt. “Daarom laten we de tenten nog zeker tot september staan”, vertelt Jeroen aan Den Haag FM, “Mocht het met de besmettingen weer teruggaan naar zoals hiervoor, dan weten we nu wat we moeten doen”. “Wij zijn er in principe klaar voor”, zo besluit hij daadkrachtig.

HVV voorzitter Ron refereert verder aan de consquenties die het sluiten van het sportpark had, “Overdag, na schooltijd en in de avonduren wordt hier vanuit de wijk veel gesport, daarnaast zijn wij ‘Buurthuis voor de toekomst’ waardoor ook ouderen en andere doelgroepen niet meer konden sporten”. Grote zorgen heeft de voorzitter niet, er zijn genoeg leden en financieel is de club gezond. Enige punt van onzekerheid is of de vrijwilligers bij de start van het nieuwe seizoen weer terugkeren. “Maar we zijn al blij dat we gewoon weer mogen sporten”, vervolgt Ron, “al zal het niet meer helemaal normaal worden door de beperkingen in de kantine en langs het veld”.