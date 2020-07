Beste Covers van 2020 in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond de tweede van vier Zomerspecials met de beste Covers van 2020 (tot nu toe).

De Nieuwe Van Nierop keert deze zomer terug op de radio. Het programma over nieuwe muziek ging tijdens de lockdown door via online podcasts. In vier specials hoor je deze zomer de beste muziek van het afgelopen half jaar verdeeld in de volgende thema’s; Corona-songs, Zonnige Zomerliedjes, de beste Covers, de indrukwekkendste Black Lives Matter Anthems en de beste Haagse muziek.

Het fijne van covers is dat het een combinatie is van bekend en nieuw. Je herkent de song, kan het vaak al meezingen, maar toch is de uitvoering anders. In het beste geval geeft een artiest zijn eigen draai aan een klassieker, waardoor je de song als compositie meer gaat waarderen. 2020 is een goed jaar voor covers, misschien komt het wel door het vele thuiszitten van artiesten waardoor ze tijd hebben om oude favorieten te spelen. In deze twee uur durende special ga je onder meer horen: ‘Gypsy Woman’ door Mell, ‘You’ll never walk alone’ door Mumford, een Elvis-song door Danny Vera, Suzanne Vega die Lou Reed doet, Paul de Munnik die Joni Mitchell vertaalt, Elton John gecoverd door Yola, de Haagse Marcela (ex-Luminize) met de quarantaine-hit van 21 Pilots, Lionel Richie in het Nederlands (Thijs Boontjes), Radiohead gezongen door Lianne la Havas en een Sia-hit door singer-songwriter Damien Rice.

De Nieuwe Van Nierop wordt in de zomer op zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het eerste uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het tweede uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).