Cycle and the City lanceert nieuwe tour

Nieuw uitgaansgebied ‘De Gracht’ wil concurrentie aan met Plein en Grote Markt

Als het aan de ondernemers van de Dunne Bierkade en de Bierkade ligt worden zij het nieuwe uitgaansgebied in het centrum van onze stad. Onder de naam ‘De Gracht’ willen zij de concurrentie aangaan met het Plein en de Grote Markt. “We willen meer reuring op de kade”, zegt een van de ondernemers.

Om die reuring te krijgen willen de ondernemers gezamenlijk evenementen en acties organiseren. De eerste actie is ‘Proef de Gracht’. Een kaart waarbij je een drie gangen diner verspreid over drie verschillende restaurants kunt nuttigen. De kersverse burgemeester Jan van Zanen mocht met zijn partner het eerste ‘walking diner’ uitproberen. “Ik vind het een heel leuk idee en ga er van genieten”, zegt Van Zanen.

Hoewel De Gracht graag de concurrentie aangaat met de twee andere uitgaansgebieden in het centrum denken ze op de Dunne Bierkade en Bierkade anders te zijn. “We hebben veel diversiteit aan horeca, het water en veel jonge enthousiaste ondernemers”, zegt Jerry Johansson van restaurant Kaai 13. “Ik geloof er wel in.”

‘Avenue Culinair’

De samenwerking van de ondernemers onder de naam ‘De Gracht’ is wat anders dan de eerdere samenwerking onder de naam ‘Avenue Culinair’. Laatstgenoemde was een initiatief vanuit de gemeente, terwijl ‘De Gracht’ vanuit de ondernemers zelf komt. “We hebben ‘Avenue Culinair’ losgelaten omdat we ons als ondernemers niet gesteund voelden door de gemeente in wat wij probeerden”, zegt Arjan Spruit van Eten bij Werelds.

Toch hebben de ondernemers de gemeente nodig in hun concurrentiestrijd met het Plein en de Grote Markt. Zo willen ze het gebied namelijk minder aantrekkelijk maken voor auto’s. “De auto’s racen af en toe door de straten alsof er niemand loopt”, zegt Johansson. “Dit staat boven aan ons lijstje van dingen die we willen verbeteren.”