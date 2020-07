Zomerserie ‘Hoe is het nu met…?’ – Sportclubs: helemaal normaal zal het wel niet meer worden

Steekpartij bij Den Haag CS

Meer in

Bij het centraal station is in de nacht van zaterdag op zondag iemand neergestoken. Volgens de politie ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij was rond 1.45 uur bij het busplatform van het centraal station. Agenten hebben niet veel later een verdachte aangehouden.