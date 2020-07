Aanpak overlast Scheveningen: vele tientallen aanhoudingen

In een maand tijd zijn door de politie op Scheveningen “vele tientallen aanhoudingen” verricht die te maken hebben met de aanpak van de overlast op Scheveningen. Dat zegt de woordvoerder van de Haagse burgemeester Jan van Zanen maandag tegen Den Haag FM. Precieze aantallen kan de gemeente nog niet geven, maar het lijkt te gaan om een substantieel aantal.

Tot diep in de nacht rijden auto’s, motoren en brommers continu en met veel kabaal rondjes door de badplaats. Straatraces komen veelvuldig voor. Veel Scheveningers kunnen daardoor de slaap amper vatten. Er wordt verder drugs gedeald, her en der liggen lachgaspatronen en worden vrouwen geïntimideerd. Na een petitie, een vrouwenprotest, vele klachten aan politie en gemeente en de nodige media-aandacht, kondigde de gemeente harde maatregelen aan om deze overlast de kop in te drukken. Zo werden er fors meer politieagenten, handhavers en particuliere beveiligers ingezet, stond te lezen in het gemeentelijke actieplan.

Tekst gaat verder onder de video

Inmiddels lijkt de aanpak zijn vruchten af te werpen. Er zijn veel boetes geschreven voor onder andere verkeersovertredingen, openbaar dronkenschap en het veroorzaken van geluidsoverlast, schrijft stadsdeeldirecteur Mendy van Veen in een brief aan de Scheveningers. In de brief staat dat het gaat om “enkele personen” die zijn aangehouden, maar het gaat dus om “vele tientallen”. Verder staat te lezen dat meerdere bestuurders een rijverbod hebben gekregen vanwege het gebruik van alcohol of lachgas.

Volgens de gemeente heeft een bijeenkomst met ouders en jongeren in Het Trefpunt ook geholpen. “De overlast is sinds de bijeenkomst verminderd”, aldus de stadsdeeldirecteur. Maar de aanpak van de gemeente blijft hetzelfde: “De gemeente houdt de situatie scherp in de gaten en doet – waar mogelijk -gerichte acties.” De gemeente vraagt bewoners en ondernemers om (signalen van) overlast door te geven aan de politie.

De gemeente deelt op een later moment meer specifieke cijfers over de resultaten van de aanpak van de overlast op Scheveningen.

Luister woensdag rond 13.15 uur naar Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM voor een reactie van Roos Padmos, initiatiefneemster van het vrouwenprotest op Scheveningen.