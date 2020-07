Coronatestlocatie in centrum geopend

Mensen die zich willen testen op het coronavirus, kunnen dit vanaf maandag ook doen op een testlocatie in het centrum. Op het terrein van het Landsteiner Instituut aan de Lange Lombardstraat 35 is de extra testlocatie geopend.

Mensen met klachten die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (COVID-19), zoals hoesten, neusverkoudheid en/of koorts, kunnen zich hier op afspraak (via het landelijke telefoonnummer 0800-1202) laten testen. Per dag kunnen hier maximaal 300 mensen met mogelijke coronaklachten getest worden.

De extra testlocatie is een samenwerking tussen GGD Haaglanden en HMC, locatie Westeinde. Deze uitbreiding van de testcapaciteit in de regio is vooral bedoeld voor inwoners van Den Haag die niet in de gelegenheid zijn om met de auto naar de ‘hoofdtestlocatie’ in Nootdorp te komen.