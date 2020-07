‘Offerfeest in moskee alleen op 1,5 meter afstand’

Harrie Jekkers schrijft voorstelling voor cultuurpaleis Amare

Cabaretier Harrie Jekkers en zijn vaste artistieke partner Koos Meinderts schrijven een nieuwe voorstelling ter gelegenheid van de opening van het nieuwe cultuurpaleis Amare in Den Haag. De productie is volgend jaar te zien, vertelde Jekkers in een interview op NPO Radio 2.

De 69-jarige Haagse komiek gaf nog geen details over de voorstelling. Jekkers en Meinderts schrijven al bijna een halve eeuw samen liedjes, teksten, boeken en conferences. Voor Jeugdtheater Hofplein in Rotterdam maakten zij meerdere musicals.

Jekkers speelde half maart toen de coronacrisis uitbrak zijn veelgeprezen voorstelling Achter de duinen, elke zondag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Deze hoopt hij binnenkort in reprise te nemen.

Mogelijk volgt daarna ook een landelijke tournee. Het nieuwe cultuurpaleis Amare aan het Spui in Den Haag moet in de loop van 2021 de deuren openen. Het complex biedt onderdak aan het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium.