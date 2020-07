Niet naar Marokko voor Offerfeest: “Geen vakantie en geen familiefeest”

De zomervakantie van 2020 ziet er voor veel Hagenaars anders uit, want door het coronavirus zijn er beperkingen voor wat er qua vakantie mogelijk is dit jaar. Ook Samir Ahraui (1994) besloot om zijn bezoek aan familie in Marokko niet door te laten gaan. De fractievertegenwoordiger van de PvdA Den Haag wilde daar het Offerfeest vieren, maar dat zit er niet in. “Helaas niet. Volgens de planning had ik daar sinds vrijdagmiddag moeten zitten. Maar wij hebben anderhalve week geleden besloten om de tickets te annuleren en hier te blijven”, vertelt Ahraui in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Je zag natuurlijk een maand geleden dat iedereen met spanning zat af te wachten op wat de maatregelen van zowel de Europese Unie als van de Marokkaanse overheid zouden zijn voor de zomer. Op het allerlaatste moment, toen duidelijk werd dat de omstandigheden in Marokko nog niet zouden normaliseren, was voor ons de knoop snel doorgehakt en wilden we het risico niet lopen.”

Offerfeest

“Je ziet, niet alleen bij mezelf, bij grote delen van de Marokkaanse gemeenschap dat de zomer een mooi moment is om je familie weer te zien die je soms een jaar of twee, drie niet hebt gezien. Dit jaar zou het ook extra bijzonder zijn omdat het Offerfeest aan het eind van de week zal plaatsvinden. Dus het was ook een mooi moment om – eens in de 20 à 30 jaar dat het Offerfeest in de zomer valt – dat met de familie daar te kunnen vieren. Dat dat niet doorgaat maakt het extra zuur”, zo vertelt Ahraui.

“We hebben natuurlijk al een generale repetitie gehad met het Suikerfeest een maand geleden. Dus wat dat betreft vallen we in herhaling. Het is heel gek. Juist waar je normaal met de familie bij elkaar komt; iedereen bij elkaar, gezelligheid, veel lachen, veel praten, eten en drinken, dat kan eigenlijk allemaal niet meer. Je ziet elkaar wel in kleinere groepen, dan kun je op anderhalve meter bijkletsen en elkaar een fijn Offerfeest wensen, maar echt een familiefeest zoals we altijd hebben valt nu weg. Ook de weken erna; na het Offerfeest zie je altijd een nasleep van festiviteiten, dat valt nu ook weg.”

“Het is eigenlijk een gek jaar: je hebt geen vakantie, maar je hebt geen leuke familiemomenten meer. Het Suikerfeest en Offerfeest vielen voor ons in duigen. Het is even afzien en hopen dat het volgend jaar anders zal gaan.”

🇲🇦😨 Voor het eerst in 20 jaar mijn vakantie naar Marokko in de zomer moeten annuleren. Familie moet nog even wachten… Hoe ziet Den Haag er eigenlijk uit in augustus?🤭Tips voor een leuke vakantie hier en in Europa zijn van harte welkom! pic.twitter.com/gSBBFAS929 — Samir Ahraui (@samirahraui) July 12, 2020

In Marokko gaan acht steden opnieuw op slot als reactie op het stijgende aantal coronabesmettingen, meldde de NOS maandag. “Je schrikt er enorm van. Aan de ene kant – als je realistisch nadenkt – dan behoort het tot de scenario’s. Maar op het moment dat het toch gebeurt… Dat gaf bij mij in eerste instantie het gevoel: het is maar goed dat ik mijn tickets geannuleerd heb en niet die kant op ben gegaan. Aan de andere kant denk je: shit. Dit is toch de zoveelste belemmering voor mensen om hun leven weer op te pakken. Ik maak me er wel zorgen om hoe dat op de lange termijn zal gaan.”

