Nieuwe datum voor uitgestelde Invictus Games bekend

Meer in

De Invictus Games, uitgesteld wegens de coronacrisis, worden volgend jaar gehouden van 29 mei tot 5 juni. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Het internationale sportevenement voor (oud-)militairen die door hun werk gewond zijn geraakt of ziek geworden, ging dit jaar niet door.

De vijfde editie van de spelen zou dit jaar van 9 tot en met 16 mei in Den Haag hebben plaatsgevonden, met vijfhonderd sporters uit negentien landen. Het evenement bestaat uit tien sporten waarin om de hoogste eer zou worden gestreden. Er zouden 32 Nederlanders aan meedoen.

Conny Wenting, bestuurder van de Invictus Games Den Haag 2020, laat maandag weten: “Als team hebben we ons best gedaan om in 2021 een nieuwe datum te vinden. De gemeente Den Haag verwelkomt ons weer hartelijk te midden van de drukke agenda met andere uitgestelde evenementen.”

De Britse prins Harry is bedenker en initiatiefnemer van het evenement en zou aanwezig zijn. Ook prinses Margriet, erevoorzitter van de Invictus Games 2020, zou erbij zijn. Hun komst voor volgend jaar is nog niet bevestigd. Het ministerie van Defensie heeft al eerder laten weten de Games ook in 2021 te ondersteunen.