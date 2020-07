‘Offerfeest in moskee alleen op 1,5 meter afstand’

Veel moskeeën in Nederland gaan dit weekend alleen open om het offerfeest te vieren, als daar 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat zegt Saïd Bouharrou, vice-voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland.

“Moskeeën bepalen natuurlijk voor zichzelf of ze open kunnen gaan, dat hangt onder andere af van de grootte van de moskee, de locatie en de achterban”, zegt Bouharrou. “We gaan er vanuit dat te allen tijde wordt voldaan aan de coronamaatregelen, volgens een protocol voor moskeeën dat we enkele maanden geleden hebben verspreid. Sommige kleinere moskeeën die de RIVM-maatregelen niet kunnen handhaven, zullen waarschijnlijk dichtblijven.”

Door de reisbeperkingen naar Turkije en Marokko, waar code oranje geldt, blijven dit jaar veel moslims in Nederland. De behoefte aan vlees voor het offerfeest is daardoor in ons land extra groot. “Het is erg jammer dat veel Marokkaanse Nederlanders nu niet naar hun familie in Marokko kunnen. Dat maakt het verloop van de offerviering ook onzeker, omdat slachthuizen nu helaas lang niet altijd kunnen voldoen aan de vraag.”

In Marokko zijn maandag opnieuw acht belangrijke steden in quarantaine gegaan. Het is niet toegestaan naar die steden te gaan of die te verlaten zonder dringende reden. Het belangrijke islamitische feest, ook wel Aïd al-Adha, vindt dit jaar plaats van 31 juli tot en met 3 augustus en brengt normaal gesproken veel families bij elkaar.