Petitie voor ‘rust op Scheveningen’ gesloten: bijna 1800 handtekeningen

De petitie ‘Scheveningen voor rust!’ is na 1.760 handtekeningen beëindigd, omdat het doel volgens de initiatiefneemster is bereikt. “Er is namelijk goed nieuws: de gemeente en politie hebben uw oproep gehoord en begrepen. In verzet komen heeft zin gehad!”, zegt Suzanne van de Westduinweg in reactie op het sluiten van de petitie.

Tot diep in de nacht rijden auto’s, motoren en brommers continu en met veel kabaal rondjes door de badplaats. Straatraces komen veelvuldig voor. Veel Scheveningers kunnen daardoor de slaap amper vatten. Er wordt verder drugs gedeald, her en der liggen lachgaspatronen en worden vrouwen geïntimideerd. De gemeente kondigde een maand geleden harde maatregelen aan om deze overlast de kop in te drukken. Zo werden er fors meer politieagenten, handhavers en particuliere beveiligers ingezet, stond te lezen in het gemeentelijke actieplan.

“Ik ben ontzettend overweldigd door het feit dat u met grote aantallen de petitie heeft getekend. Er zijn 1.760 handtekeningen uiteindelijk gezet, een getal waar we trots op mogen zijn! Veel met persoonlijke verhalen over hoe de overlast uw leefgenot verziekt. Ik hoop dat u zich realiseert, dat wanneer wij als wijkgenoten samen optrekken, er veel bereikt kan worden want er is iets moois bereikt”, betoogt de Scheveningse.

De petitie heeft volgens Suzanne een rol gespeeld om het doel te bereiken, maar het was niet het enige middel dat succes had. Het vrouwenprotest op de boulevard tegen intimidatie van vrouwen, de vele klachten bij de politie en gemeente en de media-aandacht worden verder door haar genoemd.

De Scheveningse is blij met de eerste resultaten van het actieplan van de gemeente. “De maatregelen die worden genoemd, zijn een mooie eerste stap richting een rustiger Scheveningen. Waar wij als bewoners weer rustiger kunnen genieten van ons mooie strand, dat we nog steeds graag delen met iedereen (die zich gedraagt).”

Toch wil de initiatiefneemster van de petitie niet te vroeg juichen. “Vanzelfsprekend is het daarmee mogelijk nog niet helemaal gedaan. Het lost niet direct op dat er nog steeds aso’s door de straat scheuren met knallende uitlaten. Hopelijk wordt het stukken minder nu ze door de maatregelen niet meer eindeloos rondjes kunnen rijden. Maar laten we met zijn allen alert blijven. Blijf klachten indienen bij politie en gemeente als het weer eens ‘bal’ is. Laten we ze helemaal gekbellen en mailen. Want zoals u ziet: de aanhouder krijgt in elk geval een ‘plan van aanpak’.”

In een maand tijd zijn door de politie op Scheveningen “vele tientallen aanhoudingen” verricht die te maken hebben met de aanpak van de overlast op Scheveningen. Dat zegt de woordvoerder van de Haagse burgemeester Jan van Zanen maandag tegen Den Haag FM. Precieze aantallen kan de gemeente nog niet geven, maar het lijkt te gaan om een substantieel aantal.

Luister woensdag rond 13.15 uur naar Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM voor een reactie van Roos Padmos, initiatiefneemster van het vrouwenprotest op Scheveningen.