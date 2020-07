‘Offerfeest in moskee alleen op 1,5 meter afstand’

“Rijles moet goede bestuurders opleiden, niet enkel gericht zijn op slagen”

Meer in

Rijscholen zouden gecertificeerd moeten worden. Daarvoor pleitte Alexander Pechtold, directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, onlangs in het AD. Veel kandidaten die afrijden zouden door zogenoemde ‘cowboys‘ uiteindelijk onvoldoende zijn opgeleid voor de examens. Pechtold noemt het “onvermijdelijk” dat rijscholen in de toekomst aan strengere eisen moeten voldoen. “Ik denk dat ie het redelijk goed ziet. Je bent leraar. Iemand in de auto komt om wat te leren. Dat moet je met een structuur kunnen opbouwen en kunnen onderbouwen”, vertelt Theo Vuyk van rijschool Fly-Over.

De oproep van Pechtold wordt dus onderschreven door de rijschoolhouder. “Pechtold pakt dat nu ook op omdat de branche een startdocument gemaakt heeft en aangeboden heeft aan de politiek, aan mevrouw Van Nieuwenhuizen, om de hele rijschoolwereld eens door te lichten. Op deze manier kan het gewoon niet doorgaan. Dat bestaat niet. Of, het bestaat wel, maar dan is de branche verloren. Dat geef ik je op een briefje”, zo zegt Vuyk in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM

Het door Vuyk aangehaalde document stelt dat de rijopleiding gericht moet zijn op het opleiden van goede bestuurders en niet enkel op het slagen voor de opleiding. “Het zijn aanbevelingen. De aanname van instructeurs daar begint het eigenlijk mee. Dat moet gewoon anders, daar moet een andere mentaliteit komen. Ik heb het idee dat het CBR ook een ander soort examen moet gaan afnemen.” De opleiding die instructeurs nu genieten sluit wat Vuyk betreft niet goed aan op de praktijk. “Je zal toch bepaalde didactische vaardigheden moeten hebben. Sociale vaardigheden. Je kan ook niet zomaar in een straaljager plaatsnemen. Een instructeur zou ook getest moeten worden.”

“De consument doet het ook een beetje zelf natuurlijk. Goedkoop is toch ook duurkoop.” Verbazing daarover uitte Theo eerder al op Facebook. “Dan krijg je reacties die zeggen dat goede rijscholen dan maar goedkoper moeten rijden. Dan snap je het niet, kwaliteit kost nou eenmaal geld. Je eigen veiligheid, wat wil je daarvoor kwijt zijn? Wil je dan bij een cowboy zitten die geen les geeft? En alleen maar geld uitgeven en examens rijden? Dan kom je daarna bij een betere rijschool en dan blijk je nog niet te kunnen rijden.”

Luister hier naar het gesprek met Theo Vuyk op Den Haag FM.