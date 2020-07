5G-netwerk in heel Den Haag beschikbaar

T-Mobile Nederland heeft dinsdag haar 5G-netwerk gelanceerd. CEO Søren Abildgaard zette samen met wethouder Saskia Bruines (Economie, Internationaal en Dienstverlening) symbolisch de schakelaar om bij het hoofdkantoor in Den Haag. Afgelopen week bemachtigde T-Mobile in de Multibandveiling de gewenste frequenties voor de uitrol van haar 5G-netwerk waaronder dus de 700 Mhz-frequentieband. Eind 2020 is het 5G-netwerk van T-Mobile landelijk dekkend.

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “De 5G-technologie neemt Nederland mee naar een toekomst van ongekende mogelijkheden. Dit is het begin van onbeperkte connectiviteit en communicatie tussen mensen, systemen en apparaten. 5G maakt bijvoorbeeld Internet of Things mogelijk, waarbij apparaten en machines straks verbonden zijn met internet en onderling gegevens uitwisselen. Jouw wekker communiceert straks direct met je koffiemachine, zodat jouw verse kopje koffie iedere dag klaar staat.”

Met het omzetten van de 5G-schakelaar geeft T-Mobile invulling aan de toezegging van een dekkend 5G-netwerk in ‘thuisbasis’ Den Haag. Hiermee beschikt de hofstad, samen met het grootste gedeelte van Nederland, over toegang tot 5G. De gemeente Den Haag is blij met de mogelijkheden die de introductie van 5G oplevert voor de digitale innovatie in de stad. Volgens wethouder Bruines is met de activering van het 5G-netwerk een belangrijke stap gezet voor Den Haag als stad van digitale innovatie: “Dit biedt allerlei mogelijkheden voor maatschappelijk relevante toepassingen waar inwoners en bedrijven in Den Haag van profiteren. Denk aan zorg op afstand, betere bereikbaarheid dankzij actuele verkeersdata en nieuwe veiligheidstoepassingen”.

De gemeente Den Haag werkt samen met verschillende partners, waaronder T-Mobile, aan innovatieprojecten op meerdere locaties in de stad, zoals Scheveningen, het Central Innovation District en Den Haag Zuidwest. “Door de digitalisering van de samenleving is hoogwaardige connectiviteit onmisbaar. Ook voor de economische ontwikkeling van de stad en de regio”, aldus Saskia Bruines.

