OMT geeft later advies over mondkapjes

ITF World Tennis Tour The Hague gaat niet door

De ITF World Tennis Tour The Hague gaat dit jaar niet door. Het toernooi stond in eerste instantie gepland van maandag 29 juni tot en met zondag 5 juli 2020 op De Rhijenhof, maar kon vanwege de coronapandemie niet doorgaan. De ITF World Tennis Tour The Hague (powered by Burgersdijk Tennis) wist een nieuwe week in de internationale tenniskalender te vinden, van 31 augustus tot en met 6 september, maar ook die week kan helaas niet doorgaan.

De toernooiorganisatie ontving afgelopen week de richtlijnen van de ITF voor het resterende tennisjaar. Op basis van deze richtlijnen en de reismogelijkheden voor tennissers is er in overleg met de KNLTB, de gemeente Den Haag en sportcentrum De Rhijenhof besloten het toernooi in 2020 niet door te laten gaan. De organisatie is voornemens om de derde editie alsnog in 2021 plaats te laten vinden.

Toernooidirecteur Mark-Paul Burgersdijk: “Het is ongelooflijk jammer dat we deze beslissing hebben moeten nemen, maar het is niet anders. Sportief bloedt bij ons allemaal het hart, maar we moeten realistisch zijn en een toernooi als dit kan alleen georganiseerd worden als de gezonde veiligheid voor iedereen gegarandeerd kan worden.”