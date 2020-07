Marcel Verreck: “Doutzen Kroes wil coronavirus met sapjes oplossen”

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag FM, vanuit de Papaverhof.

“Omdat het zo druk is in ons land, zijn veel mensen op zoek naar mooie, doodstille plekjes. Ik heb een tip, neem een kijk je in de hoofden van influencers Dave Roelvink en Doutzen Kroes. Daar zal je weinig obstakels aantreffen. Roelvink is helaas uit een heel andere zwembroek gesneden dan zijn intellectuele vader Dries, Dave heeft zijn zwembroek meestal gewoon uit”, spreekt de columnist.

Verreck: “Doutzen Kroes heeft een paar uur gestudeerd op de materie en wil de zaak met sapjes oplossen. Hele andere sappen trouwens dan die van Dave. Ze komen meer van haar food sister Rens Kroes, die alles in deze komkommertijd in de blender stopt. Een beetje zoals het hoofd van haar zus Doutzen werkt. We moeten haar maar zien als het Turkse monument Aya Sofia: wat zich daarbinnen ook allemaal afspeelt, van buiten blijft het mooi.”