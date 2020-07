Nieuw gezondheidscentrum in Moerwijk: “Als je hier komt wil je gewoon gezond leven”

In Moerwijk gaan op 1 september de deuren open van gezondheidscentrum ‘Bij Gé‘. “Als je ziek bent kun je naar een ziekenhuis. Maar als je gezonder wilt leven en wilt weten hoe je dat aanpakt, daar kun je straks mee aan de slag in het huis van de gezondheid”, vertelt Neo de Bono van Bewonerscoöperatie Moerwijk. Bij Gé moet een informatie- en activiteitencentrum worden. “Je kunt er ook meteen mee aan de slag.”

“Als je hier komt wil je gewoon gezond leven”, vertelt De Bono in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “De bijvangst is dat je op een laagdrempelige manier je buren ontmoet. Het gaat niet alleen over je welzijn of je zorgbehoefte, maar ook om de geestelijke gezondheid.” Samen met professionals wordt bekeken wat de zorgbehoefte is van de wijk en welke activiteiten sluiten daar bij aan. “Bewoners bepalen het zelf. Het is vraaggericht.”

Het nieuwe gezondheidcentrum moet ook eenzaamheid tegengaan. “Moerwijk is ook een hele eenzame wijk. We merken wel dat daar waar laagdrempelige inloopvoorzieningen zijn dat bewoners echt wel met elkaar aan de slag gaan.” Het gezondheidscentrum is een idee van de Bewonerscoöperatie Moerwijk, welzijnsorganisatie Mooi Welzijn, huisartsen uit Moerwijk en interieurarchitect Nicolet Bekker. Buurtbewoners gaan mede bepalen wat er in het centrum te vinden zal zijn.

Luister hier naar het gesprek met Neo de Bono op Den Haag FM.