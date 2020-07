Nieuw gezondheidscentrum in Moerwijk: “Als je hier komt wil je gewoon gezond leven”

Oude paardenmanege in de Schilderswijk moet groene parel worden

Tussen de Zusterstraat, de Van Goghstraat en de Rozenburghstraat ligt zo’n zeshonderd meter terrein braak. Er zat vroeger een paardenmanege, maar nu die weg is willen bewoners er een groene buurttuin van maken. “Het moet de groene parel van de Schilderswijk worden”, zegt een van de bewoners.

Ideeën voor de plek zijn er genoeg. Zo denken de bewoners aan een grote buitenkeuken waar ze dan koken met het groente en fruit uit de moestuin die er naast komt te staan. Verder willen ze er misschien een caravan neerzetten zodat bewoners toch op een kleine vakantie kunnen.

Veel verschillende mensen

“Er wonen heel veel verschillende mensen in de wijk. Dit zou een plek kunnen worden waar we elkaar ontmoeten”, zegt buurtbewoner Manon Tiessink. “We gaan hier zoveel waarde creëren dat de gemeenteambtenaren het niet meer in hun hoofd halen om het van een andere bestemming te voorzien”, aldus Tiessink.

Voordat de bewoners de ideeën tot uitvoering brengen gaan ze eerst aan de slag met een bodemonderzoek om te kijken of de grond vruchtbaar genoeg is.

Foto: Gemeente Den Haag