Viruswaanzin mag demonstreren op Malieveld

De door Viruswaanzin aangekondigde demonstratie mag zaterdag doorgaan. De gemeente en de actiegroep hebben afspraken gemaakt over het protest, dat meldt mediapartner Omroep West. “In dit geval hebben we met de organisatie afgesproken dat het van belang is dat er anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat ze er zelf verantwoordelijk voor zijn om zich daar aan te houden”, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

De maatregel van het houden van anderhalve meter afstand is juist iets waar Viruswaanzin al langer tegenstander van is, ze wil dat de coronamaatregelen worden teruggedraaid. Op Facebook laat de organisatie weten terug te willen naar “normaal en daarna een nieuw beter”. De demonstratie staat voor zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur gepland op het Malieveld.

In juni wilde Viruswaanzin ook al demonstreren in Den Haag, dat werd meermaals verboden. Op 21 juni kwamen er toch demonstranten naar het Malieveld, een korte demonstratie werd toen toegestaan. Aan het eind van de middag werden toen honderden mensen aangehouden.