Vuurtoren Scheveningen geeft weer licht

Niet iedereen zal het zijn opgevallen, maar een enkeling zag het wel: de vuurtoren van Scheveningen gaf in de nacht van van zondag op maandag geen licht. Normaal gesproken staat de lamp ’s avonds en ’s nachts altijd aan, maar door een defect bleef de toren helemaal donker, schrijft mediapartner Omroep West. Maar vannacht deed het lichtbaken het weer.

Beheerder Rijkswaterstaat zegt dat een elektriciteitskastje in de vuurtoren kapot was. ‘Met de lamp zelf was niets aan de hand, maar door het defecte onderdeel ging het licht dus niet aan’, zegt woordvoerder Michel de Vos. Maar Rijkswaterstaat had maandag goed nieuws: ‘Vanavond doet ‘ie het gewoon weer, want het onderdeel is vervangen.’

De vuurtoren staat aan de kust om schepen in het donker of als het mistig is, te laten zien waar het land is. Het scheepvaartverkeer heeft meestal een radar aan boord. Maar als dat niet zo is of als er problemen mee zijn, dan biedt een vuurtoren alsnog uitkomst.

‘Het is vooral een extra baken waar je op kan peilen’, vertelt Ron Corstanje van de Kustwacht. ‘Vooral voor de kleine scheepvaart, om te zien waar ze heen moeten.’ Volgens Corstanje zorgt een kapotte lamp van een vuurtoren dan ook niet voor grote problemen. ‘Het is geen drama, waardoor alle scheepvaart in gevaar komt.’