Haagse Kunstkring dreigt het lastig te krijgen en start crowdfunding

Meer in

De Haagse Kunstkring is een crowdfunding gestart om geld in te zamelen. De vereniging van kunstenaars en kunstliefhebbers bestaat al meer dan 125 jaar, maar dreigt het door de coronapandemie erg lastig te krijgen. “We zijn het nodige geld verloren”, zegt waarnemend voorzitter Bert Nieuwpoort.

“Tentoonstellingen werden gesloten en activiteiten gingen niet door. Daardoor hebben we geen zaalhuur kunnen ontvangen”, vertelt Nieuwpoort. De crowdfunding moet een deel van die gederfde inkomsten goedmaken. Daarnaast is de helft van het geld bestemd voor de tegenprestaties van de kunstenaars. Zo geven zij voor donaties bijvoorbeeld zangles, schilderijen, tekeningen of voor de kleinere bedragen cd’s. “We hebben diverse leden en kunnen dus diverse vormen van tegenprestaties aanbieden”, aldus Nieuwpoort.

Digitaal aanwezig

De Haagse Kunstkring kijkt ook naar de toekomst. Daarin willen ze digitaal meer aanwezig zijn door bijvoorbeeld evenementen te streamen via internet. Het geld van de crowdfunding moet helpen bij het realiseren van deze ambities. De crowdfunding is er dus niet om puur te kunnen overleven. “We zijn een gezonde club”, zegt Nieuwpoort.