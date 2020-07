Haagse terrassen uur langer open bij 25 graden

Tot het einde van het terrasseizoen mogen de Haagse terrassen van donderdag tot en met zaterdag een uur langer open blijven bij een temperatuur van 25 graden of hoger. De ruimere openingstijden gaan vanaf donderdag in en blijven van kracht tot 1 november 2020. Dat schrijft het stadsbestuur woensdag.

Hiermee geeft het stadsbestuur uitvoering aan twee moties die door de gemeenteraad zijn aangenomen om tijdelijk de openingstijden van Haagse terrassen te verruimen. Met deze maatregel wil de gemeente horecaondernemers meer ruimte geven nadat de sector hard getroffen is door de coronacrisis. Eerder al gaf Den Haag horecaondernemers letterlijk meer ruimte, door tijdelijk een terrasuitbreiding van 25 procent toe te staan.

Wekelijks op donderdag om 12.00 uur communiceert de gemeente op de site over de weersverwachting en daarmee of de terrassen die dagen een uur langer open mogen. Alleen de informatie op deze pagina is bepalend. Ook als de temperatuur afwijkt van wat de voorspelling was. Andere weerberichten of eigen waarnemingen gelden niet.

In de uitgaanskernen mogen gevelterrassen tot 03.30 uur open (overig tot 02.30 uur), in de toeristische gebieden Scheveningen en de binnenstad tot 02.00 uur, op Kijkduin tot 02.30 uur en op andere plekken in Den Haag tot 24.00 uur.

De verruimde openingstijden van het terras moeten door de ondernemer goed worden afgestemd met de omgeving, door bijvoorbeeld hierover contact op te nemen met een bewonersorganisatie. Bestaande geluidsnormen blijven gelden. Er wordt gehandhaafd bij excessen. Bij klachten over geluidsoverlast kan er contact worden opgenomen met de politie of de Omgevingsdienst Haaglanden.