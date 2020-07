Initiatiefneemster vrouwenprotest ziet verbeteringen na aanpak overlast Scheveningen

Scheveninger Roos Padmos ziet enige verbetering nadat de gemeente Den Haag maatregelen heeft aangekondigd om overlast op Scheveningen tegen te gaan. “Daar lijkt het wel op. Het lijkt er in elk geval op dat de overheid heel erg zijn best doet om de maatregelen die ze heeft aangekondigd daadwerkelijk door te voeren. We zien veel meer politie op straat en boa’s. Ook zijn er verkeerscontroles waar heel veel mensen worden aangehouden en écht worden gecontroleerd. Dat schrikt wel af denken wij”, vertelt Padmos in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Padmos was een van de initiatiefnemers van het vrouwenprotest op Scheveningen.

De drempels die onlangs werden geplaatst om racende automobilisten tegen te gaan blijken nog geen groot succes. “Daar had in mijn optiek iemand wel iets beter over moeten nadenken”, zegt Padmos: “Er zijn nu al filmpjes, je ziet het continue gebeuren dat er auto’s over het fietspad gaan en daardoor de drempels mijden.” Ook de politieke partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos verbaast zich over de maatregel. Op een van de Facebookpagina’s van de partij is te zien dat er langs de drempels wordt gereden. Padmos betoogt dat paaltjes zouden kunnen helpen, zo worden automobilisten gedwongen de drempels echt te nemen. “Zodat automobilisten echt moeten stoppen voor de drempels.”

De afgelopen periode was het rustiger op Scheveningen, al wordt er ook rekening mee gehouden dat het mindere weerbeeld daar aan heeft meegeholpen. Voor de komende dagen wordt er beter weer verwacht, of de drukte en overlast dan ook toeneemt is afwachten zo zegt Padmos. “Dat is een beetje afwachten. En het hangt af hoe goed de politie gaat controleren en gaat handhaven. Maar de verwachting is dat het waarschijnlijk weer gaat leiden tot escalatie.”

Ook het gebruik van lachgas zou sneller aangepakt mogen worden, nu is er het plan om dat later dit jaar te gaan verbieden. “Het zomerseizoen is in oktober voorbij. Dan is het hier koud en kil, dan gaat niemand met zijn raampje open een lachgasballon naar binnen slurpen. Ik snap heel goed dat dingen een tijd duren. Maar oktober is gewoon te laat om dit aan te pakken.”

Al met al is Padmos blij dat de problemen op Scheveningen worden opgepakt door het stadsbestuur. “Er wordt geluisterd, we kunnen onze stem laten horen. We zijn zelfs voor volgende week uitgenodigd om op het stadsdeelkantoor de plannen van de gemeente te bespreken. De plannen die de gemeente heeft beschreven zijn echt heel goed. Maar er zijn nog wel een paar dingen waarvan ik denk dat er op kleine schaal wat aan gedaan kan worden.” Als voorbeeld geeft Padmos het gebruik van een codewoord wat gebruikt kan worden als vrouwen geïntimideerd worden op Scheveningen. Dat woord zou ingezet kunnen worden bij strandtenten. Ook een whatsappgroep met de wijkagent staat op de verlanglijst. “Zodat de politie sneller te bereiken is.”

