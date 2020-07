Kantine van sportclub Wanica Star opnieuw uitgebrand: “Het doet pijn”

‘Het doet pijn. Omdat dit onze club is, ons huis.’ De woorden van vicevoorzitter Sham Goeptar maken duidelijk dat de brand van dinsdagnacht diepe sporen heeft achtergelaten bij Wanica Star. Niet in de laatste plaats omdat de Haagse voetbal- en cricketclub het al eerder meemaakte. En tel daar ook nog bij op dat er vorige week al voor de tweede keer dit jaar werd ingebroken, meldt mediapartner Omroep West.

Volgens de politie is het vuur in de sportkantine van Wanica Star hoogstwaarschijnlijk aangestoken. Het komt bovenop de inbraak van vorige week maandag. ‘Eén van de grote ruiten is ingebroken met bakstenen. Laptops zijn meegenomen, heel veel drank en een paar muziekboxen’, somt Goeptar de schade op.

Daar is nu dus een volledig uitgebrande sportkantine bijgekomen, zoals dat de club in 2011 al eens overkwam. De politie zoekt mensen die getuige zijn geweest van de brand. Goeptar zegt geen idee te hebben wie dit op zijn geweten heeft. ‘Het is triest voor ons, want over een maand begint de competitie al. Op deze manier weten we niet waar we aan toe zijn.’

Wanica Star werd ruim 25 jaar geleden opgericht en bestaat uit zo’n vierhonderd leden die voornamelijk van Surinaams-Hindoestaanse afkomst zijn. Voor de vereniging rest opnieuw een opknapbeurt. Goeptar: ‘Of ik er vertrouwen in heb dat alles weer op zijn pootjes terechtkomt? Dat willen we wel, maar als we hier elke keer het slachtoffer van worden, dan blijven we aan de gang.’