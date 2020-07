NSB-teksten in Oranjehotel Scheveningen ontdekt

Dankzij ingenieuze belichtingstechnieken zijn studenten van de TU Delft erin geslaagd overgeverfde teksten leesbaar te maken op de muur van één van de cellen in het voormalige gevangeniscomplex in Scheveningen, waar tijdens de oorlog verzetsmensen werden vastgehouden en na de oorlog NSB’ers. Dat meldt mediapartner Omroep West.

In de gevangenis, die in de volksmond Oranjehotel werd genoemd, is sinds vorig jaar het Nationaal Monument Oranjehotel. ‘Doodencel 601’ is nog vrijwel in originele staat. De studenten maakten via hun speciale techniek inscripties zichtbaar van een prominente NSB’er.

Daniël de Blocq van Scheltinga kerfde de letters en cijfers in de muur in de maanden na zijn arrestatie. De studenten hebben hun onderzoek uitgebreid toegelicht in het vakblad Heritage Science.