Ondanks corona niet afgelast: Haags UIT Festival

Met uitzondering van het Lucky Thirty Festival in het Zuiderparktheater, is het sinds de uitbraak van het coronavirus stil op festivalgebied. Maar goed nieuws, want het UIT Festival heeft de handschoen opgepakt om dit najaar een festival te organiseren. Vanzelfsprekend wordt deze editie wel aangepast en voldoet zij aan de coronarichtlijnen, meldt mediapartner Omroep West.

Het UIT Festival trapt het cultuurseizoen in Den Haag af in het weekend van 4 tot en met 6 september. Deze keer gebeurt dat niet, zoals ieder jaar, in de buitenlucht op het Lange Voorhout, maar overdekt bij de culturele instellingen zelf. Voor deze speciale editie is de naam dan ook gewijzigd in BinnenUIT Festival.

Hoewel er nog gewerkt wordt aan het programma, is nu al duidelijk dat Iris Hond, Lavinia Meijer en het Residentie Orkest concerten geven in de Nieuwe Kerk. Het Nationale Theater verzorgt voorstellingen in de Koninklijke Schouwburg. Lonneke van Leth danst in De Nieuwe Regentes en De Dutch Don’t Dance Division laat in hun studio zien hoe de voorstelling tot stand komt.

Het volledige programma van BinnenUIT zal de komende weken bekend worden gemaakt op de website van het festival. Vanwege de coronamaatregelen moet een bezoek vooraf geboekt worden. Om bezoekers daarbij een handje te helpen, wordt op een plattegrond van Den Haag duidelijk gemaakt waar kan worden genoten van kunst en cultuur.