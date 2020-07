Reorganisatie HWW Zorg gaat door: zestig banen verdwijnen

Haagse Wijk en Woonzorg (HWW Zorg) kan beginnen met reorganiseren. Vakbonden, ondernemingsraad en cliëntenraad hebben daarvoor groen licht gegeven, schrijft interimbestuurder Jack Thiadens in een brief aan het personeel. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Eind mei maakt Thiadens bekend dat HWW Zorg een miljoenenverlies lijdt. Huizen zijn verouderd, personeel heeft een hoog verzuim en veel thuiszorg wordt niet in rekening gebracht. Bovendien blijven veel kamers in de verpleeghuizen van HWW leeg.

Een maand later presenteert Thiadens zijn herstelplan: een reorganisatie waarbij zestig banen komen te vervallen. Het grootste deel, zo’n vijftig banen, komt voor rekening van het hoofdkantoor en de facilitaire dienst. ‘Meer aandacht voor de zorg, minder overhead’, luidt het credo.

‘Dat hoofdkantoor is te ver af komen te staan van de zorg in de wijk en van onze huizen’, schrijft Thiadens vlak na zijn aantreden als invalbestuurder. ‘Er wordt hard gewerkt, maar we registreren of declareren dit onvoldoende.’

Thiadens vervangt sinds dit voorjaar bestuursvoorzitter Bert Deitmers en diens medebestuurster Desiree Sollewijn Gelpke. Zij stappen in maart op vanwege ‘een verschil van inzicht met de raad van toezicht’. Vervolgens mag Thiadens schoon schip komen maken.

‘Inmiddels is de afgelopen acht weken veel gebeurd’, schrijft Thiadens. Hij overlegt met de ondernemingsraad, de cliëntenraad, vier vakbonden, het Haagse stadsbestuur, de bank, de Inspectie en een aantal zorgverzekeraars. Nu deze partijen instemmen met het herstelplan kan Thiadens er vanaf 1 augustus mee aan de slag.

‘Dat is goed nieuws voor onze HWW Zorg-organisatie’, aldus Thiadens. ‘Maar dit betekent ook minder goed nieuws voor de collega’s in functies die zijn vervallen en boventallig worden.’ Voor hen is een sociaal plan opgesteld. Interimmer Thiadens zelf heeft een contract tot maart volgend jaar.