Nieuwe wedstrijdshirts ADO Den Haag gepresenteerd

ADO Den Haag heeft de wedstrijdshirts voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. De Haagse club heeft voor een zachtblauw uitshirt gekozen. Het thuisshirt blijft traditiegetrouw geel/groen. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Het uittenue heeft in tegenstelling tot het thuisshirt een opstaande kraag. De details op het shirt zijn met goud afwerkt. Het derde (alternatieve) tenue is zwart met een ooievaar in het rood aan de zijkant. De namen van de spelers staan dit seizoen weer achterop. De keepers kunnen aankomend seizoen kiezen uit drie tenues. Een blauwe, een roze en een witte.

Vanaf vorig seizoen zie je dat het logo van steeds meer clubs wordt verkracht, vooral op uitshirts, door niet meer de originele kleuren te gebruiken. Van een logo moet je lekker afblijven. Binnenkort demonstratie van supporters op het Malieveld: Tegen de verkrachting van logo’s! https://t.co/EDbCsBFFcE — R-GGH (@Rene_ggh) July 30, 2020

Foto: ADO Den Haag