Petitie roept op tot eigen zwembad in Molenwijk

Een petitie waarin buurtgenoten zich uitspreken voor de komst van een zwembad in Molenwijk is inmiddels 1.000 keer ondertekend. Dat meldt Stichting Multi Vooruit. De afgelopen tijd werden in het deel van Laak wat is ingeklemd tussen de Rijswijkseweg en de Trekvliet handtekeningen opgehaald om een gemeentelijk zwembad te realiseren aan de Ketelstraat.

“Veel van de kids zwemmen zomers in de Trekvliet, maar dat vinden we als ouders te gevaarlijk”, zo wordt gezegd over de ambitie voor het lokale zwembad. Bij slecht weer zouden andere baden te ver weg zijn voor de bewoners.

Eerder werd in Molenwijk de ambitie uitgesproken voor een stadsstrand. Dat kwam er niet, wel werd er een waterspeelparadijs gerealiseerd.