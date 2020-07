Politie zoekt getuigen van mislukte beroving bij Neherkade

De politie is op zoek naar getuigen die woensdagavond hebben gezien dat een 88-jarige vrouw werd aangevallen door een man. Ook is de politie nog op zoek naar de dader, die haar met veel geweld probeerde te beroven. De vrouw moest daardoor naar het ziekenhuis, de overvaller rende weg, meldt mediapartner Omroep West.

De politie meldt dat de overvaller ‘een getinte man’ is van ongeveer 25 jaar oud. Hij had een klein zwart baardje en droeg een hoedje of capuchon. Na de mislukte beroving op de Neherkade rende hij weg in de richting van de Oudemanstraat.

De vrouw liep rond 19.45 uur op de Neherkade, waar zij tussen de Slachthuisstraat en de Eerste Laakdwarsweg werd aangesproken door de man. Die probeerde haar vervolgens te beroven. De 88-jarige vrouw moest na de gewelddadige aanval naar het ziekenhuis.