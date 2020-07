Rechtbank: 18 jaar cel en tbs voor Thijs H.

De rechtbank in Maastricht heeft Thijs H. donderdag veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs. H. stond terecht voor drie moorden. H. mag na 6 jaar beginnen aan de tbs met dwangverpleging. Volgens de 28-jarige H. was hij psychotisch en volledig ontoerekeningsvatbaar toen hij de moorden pleegde. De rechtbank ging hier niet in mee en verklaarde H. gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar, meldt mediapartner Omroep West. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste op 30 juni 24 jaar cel en tbs tegen H.

Thijs H. heeft bekend dat hij op 4 mei 2019 de 56-jarige Etsuko heeft doodgestoken in de Scheveningse Bosjes. De vrouw werd van achteren aangevallen en in de rug gestoken. ‘Ze is gevallen en u bleef steken tot ze niet meer bewoog’, zei de rechter.

Etsuko was dertig keer gestoken, in long, hart en schedel. Ook was ze drie keer gesneden en was de pink van haar linkerhand afgesneden. Op 7 mei sloeg H. toe in Limburg. Op de Brunssummerheide in Limburg stak hij eerst een 63-jarige vrouw dood en korte tijd later een 68-jarige man.

Pijn

De voorzitter van de rechtbank zei dat hij zich ‘nauwelijks een voorstelling maken van de pijn en de angst die zij in hun laatste momenten hebben gevoeld.’ Daarbij hebben de moorden geleid tot angst in de maatschappij. ‘U vindt het moeilijk zichzelf als moordenaar te zien, zei de rechter. ‘Maar dat bent u wel.’

Volgens de rechtbank heeft H. gehandeld uit voorbedachte rade. Zo ging hij op 4 en 7 mei op pad met een plan om te doden. Hij nam een vleesmes mee, koos zijn slachtoffers en zorgde ervoor dat hij niet meer te traceren was door zijn telefoon uit te zetten. ‘In alle drie de gevallen valt uw handelen daarmee te kwalificeren als moord’, zei de rechter.

‘Niet volledig ontoerekeningsvatbaar’

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) is H. volledig ontoerekeningsvatbaar. Ook de rechtbank ziet dat hij ‘ernstig psychotisch ontregeld was’, toen hij de moorden pleegde. Maar volgens de rechtbank is H. niet volledig ontoerekeningsvatbaar.

Zo blijkt uit afgeluisterde gesprekken tussen H. en zijn ouders dat werd ingezet op volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Ook leende hij een boek in het PPC in Vught over psychoses.

Drugs

Een behandelaar was opgevallen dat H. daarna een verhaal vertelde wat: ‘Weinig doorleefd, was, alsof het niet uw eigen verhaal niet is’. Daarbij gaf hij aan dat hij in een psychose zat omdat hij hallucineerde, iets dat iemand in een psychose niet kan herkennen.

Daarbij droeg H. zelf bij aan zijn psychose, volgens de rechtbank. Hij gebruikte cocaïne, truffels en softdrugs, ondanks het advies van zijn behandelaars dat niet te doen: ‘U nam de risico’s daarvan voor lief.’

Gelogen tegen behandelaars

Ook nam H. niet voorgeschreven medicijnen, loog hij daarover tegen zijn behandelaars en hield zich niet aan zijn behandeladviezen. Ondertussen speelde hij mooi weer en zette zo zijn behandelaars op het verkeerde been, volgens de rechter.