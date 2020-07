Straat Consulaat ziet groei in aanvraag slaapuitrusting voor daklozen

In de eerste maanden van 2020 heeft Straat Consulaat meer slaapzakken en tenten uitgegeven dan dat in het jaar 2019 het geval was. De organisatie spreekt van een ‘zorgbarend signaal‘. “Liever delen wij geen slaapzakken en tenten uit. iedereen heeft recht op een plek om te wonen en te slapen. Maar op het moment dat er geen plek is en de gemeente en andere verantwoordelijken niet in staat zijn om deze mensen op te vangen kiezen wij ervoor dat mensen in ieder geval een warm plekje hebben om te kunnen slapen”, vertelt directeur Marlies Filbri.

Straat Consulaat spreekt van 63 aanvragen die men in het eerste halfjaar heeft gekregen voor een tent en/ of slaapzak, in heel 2019 waren er in totaal 54 aanvragen. “Het is iets wat we al regelmatig herhalen en nu dit signaal ook weer geven. Er zijn veel te veel mensen die geen plek kunnen krijgen in de opvang die er voor deze mensen is. Er zijn eigenlijk al vanaf april 2019 veel wachtlijsten. En mensen die wel recht hebben op zorg krijgen een zorgpas, maar kunnen geen toegang krijgen tot de opvang”, vertelt Marlies Filbri in Rob’s Tussendoortje Den Haag FM. Het aantal aanvragen in de eerste zes maanden van dit jaar is vergelijkbaar met wat men verdeelde in heel 2019.

“Het is iets wat we kunnen doen door particuliere giften, ondernemers die ons steunen en stichtingen. Het is iets wat wij een noodzaak vinden. Daarom maken we ons ook grote zorgen omdat we de zien dat het zo toeneemt.” De slaapspullen worden bewust niet bekostigd vanuit de gemeentelijke bijdrage. “Het is belangrijk als stichting dat je daar rekening mee houdt. Daarom zijn we ook blij met alle ondersteuning die we krijgen van individuen.”

Zichtbaar probleem

Eerder gaf Joy Falkena van Straat Consulaat op Den Haag FM al te kennen dat er een zichtbaar probleem is om mensen een plek te geven om te slapen, dit naar aanleiding van ervaren overlast op het Anna van Buerenplein. “We hebben een groeiende wachtlijst. Dat komt ook omdat mensen niet doorstromen. We hebben bezuinigd op GGZ, we bezuinigen op jeugd. Zo wordt de groep alleen maar groter. Als we niet willen dat ze in onze achtertuin liggen, dan liggen ze in de voortuin. Ik zou er echt voor pleiten om, op een kleinschalige manier, mensen verdeeld over de stad op te vangen.”

Luister hier naar het gesprek met Marlies Filbri op Den Haag FM.