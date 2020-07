Ambassade Israël verhuisd naar Johan de Wittlaan

De ambassade van Israël is sinds deze week verhuisd naar de Johan de Wittlaan. De Israëliërs hebben na bijna een halve eeuw het pand aan het Buitenhof verlaten, omdat daar het huurcontract was afgelopen.

“Elk eind is ook een nieuw begin”, schrijft de ambassade over de verhuizing. Op een video is te zien dat de Israëlische vlag wordt gehesen op het dak van het gebouw. Het nieuwe kantoorpand aan de Johan de Wittlaan ligt midden in de Internationale Zone, omringd door de ambassade van China, justitiekoepel Eurojust en het voormalige Joegoslaviëtribunaal.

Israël had voor de verhuizing eerder haar oog laten vallen op een monumentaal pand aan Plein 1813, maar dat ging na veel bezwaren vanuit de politiek en omwonenden niet door.

Daarnaast bleek de verhuizing naar Plein 1813 te duur: vanwege de veiligheidseisen moest de 4 miljoen euro kostende villa ingrijpend worden verbouwd. Israël geldt namelijk als risico-ambassade, waardoor het gebouw een bepaalde springkracht van explosieven moet kunnen weerstaan. Daarom moesten de muren en vloeren van de villa worden versterkt met beton. Ook de buitenruimte van Plein 1813 zou vanwege de Israelische ambassade moeten worden aangepast, onder meer met inrijwerende palen.