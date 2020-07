“Coffeeshophouders Weimarstraat die zelf veiligheid moeten organiseren is pure waanzin”

Bewoners van de Weimarstraat hebben met verbazing kennisgenomen van de afspraken die de gemeente Den Haag heeft gemaakt met de coffeeshophouders in de straat. Zo zijn ondernemers bereid om een metaaldetectiepoort aan te schaffen, beveiligers in te huren en eerder de deuren te sluiten. De coffeeshops zullen doordeweeks om 23.00 uur en in het weekend om 00.00 uur dichtgaan, schrijft bewonersoverleg Wij Weimar op haar website.

“Wat zien we nu als de uitkomsten van het overleg? Dat niet de gemeente het gaat regelen – al doen ze wel hun best, we zien regelmatig politie – maar dat de coffeeshops de veiligheid moeten organiseren. Dat is toch pure waanzin? Dat is een taak van de overheid”, zegt buurtbewoner Tomas Martini in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“We hebben al heel vaak aan de bel getrokken. We hebben ook heel vaak begrip gekregen van de burgemeester en de gemeenteraad”, gaat Martini verder. “Maar het punt waar het over gaat is: er zijn zoveel coffeeshops in de Weimarstraat en omgeving. Iedereen zegt dat we het erover eens zijn dat er wat aan gedaan moet worden. Er zijn er teveel, dus er moeten er een paar weg.”

“Als je naar dit overleg kijkt, dan zie je dat er afspraken worden gemaakt zodat ze kunnen blijven. Dat is wat anders, dat is niet weggaan. Die overconcentratie is oorzaak voor een deel van de onveiligheid en incidenten die je gehad hebt. Dus dáár moet iets aan gebeuren. Dat is wat we willen. Praten over blijven is dan heel gek. Dat is ook niet wat beloofd is of de problemen gaat oplossen.”

De roep om zo’n oplossing klinkt volgens Martini al langer. “We hebben een brief gekregen van de burgemeester. Daarin zegt ie ‘we zijn sinds 2009 in gesprek om de overconcentratie aan te pakken’. Dat is 11 jaar. Er verandert niks. De gemeente moet echt aan de slag gaan om andere locaties aan te wijzen.”

“Voor ons zit er weinig anders op dan dit weer onder de aandacht te brengen. Maar ook via positieve acties blijven we onzer straat terug claimen. In ieder geval willen we 5 september een fietstocht door de Weimarstraat organiseren, zodat mensen kunnen zien wat er hier gebeurt.” Martini hoopt dat de burgemeester daar ook bij aanwezig zal zijn.

Op andere manieren probeert de buurt ondertussen de Weimarstraat positief in het nieuws te brengen en te houden. “We gaan de grootste geveltuin van Nederland hier creëren. Dat moet met klimop worden en niet met cannabisplanten aan de muren hier.”

