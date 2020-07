Geen mondkapjesplicht op drukke plekken in Den Haag

In Den Haag wordt geen mondkapjesplicht ingevoerd op drukke plekken in de stad. Dat stelt de Veiligheidsregio Haaglanden. “Op dit moment is een aanvullende verplichting tot het dragen van niet-medische mondkapjes in de regio Haaglanden niet aan de orde”, schrijft het samenwerkingsorgaan in een verklaring.

In het Veiligheidsberaad – het overleg van de voorzitters van de veiligheidsregio’s in Nederland – afgesproken dat regio’s zelf maatregelen op maat mogen vaststellen. Dat blijkt nu ook de praktijk, want in de andere de grote steden, Amsterdam en Rotterdam, wordt het op bepaalde drukke plekken wél verplicht om een mondkapje te dragen.

In Amsterdam en Rotterdam gaat het om een experiment. De veiligheidsregio’s van beide steden benadrukken dat het geen vervanging is van de anderhalvemetermaatregel. De mondkapjesmaatregel gaat in op 5 augustus en geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder, op straat en in winkels. Opvallend is dat in Rotterdam de maatregel van 6.00 uur ’s ochtends tot 22.00 uur ’s avonds geldt, maar dat. Amsterdam nog geen tijdstippen voor de draagplicht heeft vastgesteld.

Mensen die zich niet houden aan de maatregelen kunnen worden aangesproken. Hen kan worden gevraagd het gebied te verlaten of ze kunnen een boete krijgen.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen benadrukt: “Een groot deel van de besmettingen vindt plaats in de privésfeer: feestjes, verjaardagen en andere bijeenkomsten, zoals het komende Offerfeest. We realiseren ons dat we veel van mensen vragen, maar het blijft belangrijk om te allen tijde aan de maatregelen te voldoen om een tweede golf van het coronavirus te voorkomen.” Het devies is nog altijd onveranderd: houd 1,5 meter afstand, was vaak je handen, blijf bij klachten thuis en laat je testen. “Is het druk, bijvoorbeeld op het strand of in een winkelstraat, kom op een later moment terug”, aldus het advies van de burgemeester.