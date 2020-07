“Scherpere handhaving tegen demonstranten bij abortuskliniek in Statenkwartier”

Vier partijen in de Haagse gemeenteraad willen dat het stadsbestuur strenger optreedt tegen demonstranten die bij een abortuskliniek aan de Van Beverningkstraat in het Statenkwartier hun protestactie houden. VVD, D66, GroenLinks en PvdA – vier van de vijf coalitiepartijen – stellen dat in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De partijen achten dat nodig na ervaringen van buurtbewoners en een uitspraak van de rechtbank in Haarlem.

De partijen deden eerder al een poging om de demonstraties te verbieden, maar toen zonder succes. Volgens toenmalig waarnemend burgemeester Johan Remkes was een gebiedsverbod voor de demonstranten “op geen enkele wijze aan de orde”. “Het college staat voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, het functioneren van de kliniek én het recht op demonstratie. Het college beseft hoe zwaar de gang naar een abortuskliniek voor vrouwen kan zijn. Het college is van mening dat vrouwen te allen tijde van het recht om een zwangerschap te beëindigen ongestoord gebruik moeten kunnen maken zonder mentaal lastig te worden gevallen door demonstranten”, antwoordde Remkes.

Met de demonstranten zijn er wel afspraken gemaakt. Zo is er afgesproken dat zij aan de overkant van de straat moeten staan en de bezoekers niet rechtstreeks mogen aanspreken. Maar volgens buurtbewoners zouden de demonstranten zich daar niet aan houden. “De demonstranten bewegen zich door de straat en de Van Slingerlandtstraat, waardoor ze ook langs de ingang van de kliniek komen. De aanwezigheid van demonstranten met anti-abortus-uitingen op spandoeken en de politiesurveillance biedt een grimmige aanblik voor de vrouwen die op een kwetsbaar moment in hun leven naar de kliniek komen”, aldus de bewoners.

VVD, D66, GroenLinks en PvdA proberen nu opnieuw ervoor te zorgen dat de demonstranten op deze plek niet hun protestacties mogen uitvoeren. Reden voor deze hernieuwde oproep zijn niet alleen de getuigenissen van buurtbewoners, maar ook het feit dat de rechtbank in Haarlem onlangs oordeelde dat tegenstanders van abortus niet het recht hebben om vrouwen aan te spreken die een abortuskliniek willen bezoeken. “Deze rechterlijke uitspraak biedt de gemeente Den Haag nieuwe juridische handvatten om anti-abortus-uitingen niet in de buurt van clienten en medewerkers van de Haagse abortuskliniek toe te staan”, stellen de vier fracties.

De partijen hebben vragen gesteld aan het stadsbestuur over de ervaringen van de buurtbewoners en de rechterlijke uitspraak. Zij vragen onder andere: “Ziet het college aanleiding om de afspraken scherper te handhaven? En is het college bereid om in gesprek te gaan met de abortuskliniek en buurtbewoners en een vast contactpersoon bij de politie te bieden om signalen actiever en sneller te melden, zodat er scherper kan worden opgetreden?”