Vanwege mooi weer mogen terrassen vannacht voor het eerst uur langer open

Haagse terrassen mogen vrijdagavond en -nacht voor het eerst een uur langer open blijven. Deze week besloot het college van burgemeester en wethouders van Den Haag dat terrassen een uur langer open mogen, om zo horecaondernemers te steunen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Het stadsbestuur nam dat besluit naar aanleiding van vragen van de raadsleden Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) en Peter Bos (Haagse Stadspartij).

De terrassen mogen alleen een uur langer open als het 25 graden of warmer is. De tijdelijke maatregel is afgelopen donderdag ingegaan en duurt tot het einde van het terrasseizoen, op 1 november 2020. Het extra uurtje geldt alleen op donderdag tot en met zaterdag. In de uitgaanskernen mogen gevelterrassen tot 3.30 uur open en de overige terrassen tot 2.30 uur, in de toeristische gebieden Scheveningen en de Binnenstad tot 2.00 uur, in Kijkduin tot 2.30 uur en in alle andere plekken in Den Haag mogen de terrassen tot 24.00 uur open.

Het is deze vrijdag met 32 graden een tropisch warme dag en dus mag de horeca vanavond en vannacht een uur langer door. Ook zaterdag lijkt de horeca van de regeling te kunnen profiteren, dan wordt er 25 graden verwacht.