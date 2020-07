Volle stranden en gevulde terrassen op zomerse dag in Den Haag

Op de laatste zomerse dag in juli was het al vroeg druk op de wegen naar Scheveningen. De veiligheidsregio riep in de vroege middag al op om lopend of per fiets naar het strand te komen. “Het staat vast naar het strand toe”, zo schreef RTL Nieuws. Scheveninger Alexander Serban, Duindorper Leo Pronk en verslaggever Jos van Duuren registreren de warme dag met volle stranden en gevulde terrassen voor Den Haag FM.

Scheveninger Alexander Serban zag vrijdagmiddag de verkeersdrukte in zijn badplaats. “Hier aan de zeekant staat het helemaal vast. Het heeft gewoon totaal geen zin om met de auto te komen. Het staat hier helemaal vast. Mensen die staan naast hun auto, het is gewoon niet te doen”, zegt Serban vanaf de boulevard in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Volstrekt kansloos als je nu met de auto komt.”

Ook ziet Serban een drukbezocht strand, al is het de vraag of iedereen afstand blijft bewaren. “Ter hoogte van het Scheveningse vrouwtje waar ik sta, daar valt het mee. Je ziet wel afstand. Maar kijk je naar links richting het Noorderhavenhoofd of naar rechts naar de Pier, dan kun je die een-meter-vijftig gewoon wegkieperen. Of ze zeggen dat ze allemaal uit hetzelfde huishouden komen dat kan ook.” Burgemeester Jan van Zanen riep donderdag in een video nog op tot het blijven bewaren van afstand tot elkaar.

Een videoboodschap van burgemeester Jan van Zanen.

Hoewel het druk is op de wegen rond Scheveningen is Serban positief over de sfeer. “De sfeer op dit moment is nog oké, maar je weet niet hoe het later is”, zo vertelt Serban. Toch houdt hij een slag om de arm waar het gaat over mogelijke overlast later vandaag in de badplaats, Scheveningen heeft daar al langer last van. “Wat wel zichtbaar is is toezicht. Ik denk dat er voldoende is om problemen in de kiem te smoren.”

De in Duindorp wonende Leo Pronk maakte de verkeersdrukte vrijdagochtend zelf ook mee. “Anticiperend op de drukte ging ik al wat vroeger weg. Toen ik terugkwam was het al een chaos; de Kijkduinsestraat stond helemaal vol en ook de Kamperfoeliestraat, alles richting strand stond vol met auto’s.”

Voor Den Haag FM ging Pronk naar het Zuiderhavenhoofd. “Het is bizar druk.” Kijkend naar het strand verbaast Pronk zich wat over de drukte. “In deze periode zou je toch denken dat mensen wat voorzichtiger zijn, met afstand en dergelijke. Maar, heel eerlijk gezegd, ik zie geen verschil met een mooie zomerse dag vorig jaar en nu. Het is gewoon hutje-mutje. Men probeert wel afstand te bewaren, maar dat gaat gewoon niet.”

“Het is eigenlijk gewoon een zomerse dag als niet anders, je zou eigenlijk niet zeggen dat COVID19 of corona de afgelopen maanden ons leven heeft beheerst. Daar is nu niks van te zien.” Op deze zomerse vrijdag is Pronk niet van plan om er bij te gaan liggen, hij zit liever in zijn eigen tuin dan dat hij het strand op gaat. “Het voelt vertrouwd”, zegt hij kijkend naar het strand; “Maar ik heb bij mezelf ook de angst of dit niet leidt tot een grote golf van besmettingen. Daar maak ik mezelf toch een beetje zorgen over.”

Verslaggever Jos van Duuren was vrijdagmiddag bij de terrassen op de Grote Markt. “Het terras zit ondertussen aardig vol”, zo wist Van Duuren rond 14.00 uur te vertellen. “Iedereen zit hier met een drankje en een hapje gewoon te chillen. Er is wel wat ruimte op het terras, dat is natuurlijk om de afstand te kunnen bewaren.”

Op de Grote Markt sprak Van Duuren ook nog met Maarten Hinloopen van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Hinloopen verwacht pas in de avond een grotere drukte op de terrassen. “Iedereen trekt naar het strand en ’s avonds loopt het weer vol.”

Door de coronamaatregelen draaien de terrassen nog niet op volle capaciteit. “Wij draaien op twee derde van wat we normaal hebben staan. Maar daar kunnen we ons aardig mee redden. Er zijn natuurlijk veel horecabedrijven die het veel moeilijker hebben, zonder buitenruimte. Daar is mooi weer sowieso een slechte zaak voor. Nu helemaal met corona, mensen gaan niet massaal binnen zitten.”

Terrassen mogen deze zomer in Den Haag, wanneer de temperatuur boven de 25 graden uitkomt, een uur langer open blijven. “We hebben verruiming van tijden gehad en verruiming van de terrassen gehad. Vooral dat laatste, dat hebben ze het eerste geregeld, dat is heel snel gegaan. Daar zijn heel veel ondernemers mee geholpen. Dat uur langer doorgaan in de nacht, ik denk dat het redelijk beperkt is wat voor lol je daar aan hebt. Wij mochten in de uitgaanskern al tot half 3 door, tussen half 3 en half 4 gebeurt het niet echt meer kan ik je vertellen. En zeker niet buiten. In de wijken mogen ze nu, in plaats van 23.00 uur tot 00.00 uur door en ik denk dat je daar meer aan hebt.”

