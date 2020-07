Zoektocht naar vermiste zwemmer bij Zandmotor, twee mensen gered

In de omgeving van de Zandmotor wordt vrijdagavond in zee gezocht naar een vermiste tiener. Hulpdiensten zijn massaal in actie gekomen. Reddingsboten zoeken op het water, boven het gebied cirkelen helikopters en er zijn meerdere ambulances aanwezig. In het water vormen tientallen strandgangers een menselijke ketting, meldt mediapartner Omroep West.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden raakte een groepje van drie mensen rond 19.00 uur in de problemen, waarop een voorbijganger alarm sloeg. De twee andere zwemmers waren ook korte tijd vermist, maar zijn door de hulpdiensten inmiddels uit het water gehaald. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Naar de derde zwemmer wordt nog steeds gezocht.