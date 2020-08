ADO Den Haag opent nieuw seizoen met remise tegen MVV

ADO Den Haag is in de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen blijven steken op een gelijkspel tegen eerstedivisionist MVV. In Maastricht eindigde de wedstrijd in een bloedeloze 0-0, meldt mediapartner Omroep West.

ADO startte de eerste helft met drie nieuwe gezichten. Nieuwkomers Peet Bijen en Samy Bourard maakten hun eerste minuten in het ADO-shirt. Ook jeugdspeler Ivan Rottier maakte zijn debuut voor de Haagse club. In het tweede bedrijf zette trainer Aleksandar Rankovic elf nieuwe spelers neer, waaronder nieuwelingen Kees de Boer en Amar Catic.

ADO Den Haag sluit met het gelijkspel tegen MVV het trainingskamp in het Brabantse Mierlo af. Volgende week zaterdag wacht Almere City als volgende oefentegenstander.