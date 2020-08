Boulderhal Walhalla opent in voormalige RAC-hallen

In de voormalige Rijks Automobiel Centrale in de Laakhaven opent zaterdag klim- en boulderhal Walhalla de deuren. De RAC-hallen worden vanaf dat moment omgedoopt tot Haagse Sportcentrale, een plek waar urban sport in Den Haag samenkomt.

Boulderen is een populair onderdeel van de klimsport. Op 4,5 meter hoge wanden zijn verschillende klimroutes gemaakt. Die routes worden aangegeven met bepaalde kleuren. Elke kleur geeft de moeilijkheidsgraad aan. Op die manier zijn de muren voor zowel de beginneling als de gevorderde een uitdaging.

De nieuwe boulderhal aan de 1e Van der Kunstraat is mede tot stand gekomen dankzij boulderhal De Campus aan de Kerketuinenweg. De Campus was drie jaar geleden met 2.800 vierkante meter de grootste klimhal van Nederland. Andere plekken om te boulderen zijn bij Hollands Spoor en De Uithof.

Luister hier naar het gesprek met Joachim van Boulderhal Walhalla op Den Haag FM.