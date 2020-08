Vermiste zwemmer bij zandmotor is 15-jarige Hagenaar

Honderden mensen op Malieveld demonstreren tegen coronamaatregelen

Op het Malieveld zijn zaterdagmiddag honderden mensen bijeen voor een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Organisatie Viruswaanzin spreekt zelf van de ‘Dag van de Democratie’ en wil duidelijk maken dat het tijd is een einde te maken aan de ‘verstrekkende vrijheidsbeperkende maatregelen’.

De club stelt dat er geen noodzaak meer is voor de maatregelen, omdat ze geen wetenschappelijke onderbouwing zouden hebben en het draagvlak in de samenleving snel afbrokkelt.

Veel demonstranten hebben spandoeken, borden met leuzen en vlaggen bij zich. Ze hebben zich veelal ook vrolijk uitgedost. De politie is ook flink aanwezig. Agenten staan op een afstandje toe te kijken. Voor de demonstratie heeft de organisatie met de gemeente Den Haag een aantal afspraken gemaakt. De belangrijkste daarvan is dat Viruswaanzin verantwoordelijk is voor het houden van anderhalve meter afstand op het Malieveld.

Foto: Sander Knura / Omroep West.

Willem Engel van Viruswaanzin houdt eerste toespraak: ‘beleid is er niet om mensen te beschermen’ pic.twitter.com/uMjPcp2x61 — Sander Knura (@sanderknura) August 1, 2020

De politie houdt alles van een afstand in de gaten. Op bijna iedere hoek van het veld staat een politiebusje. Agenten wandelen ook tussen bezoekers door. https://t.co/q3SweW27qR pic.twitter.com/mShz5gzI0L — Sander Knura (@sanderknura) August 1, 2020