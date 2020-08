Vermiste zwemmer bij zandmotor is 15-jarige Hagenaar

Parkeergarage Noordboulevard en parkeerplekken Zwarte Pad vol

Meer in

Op Scheveningen is het zaterdag aan het begin van de middag weer behoorlijk druk. De Parkeergarage Noordboulevard en parkeerplekken Zwarte Pad waren rond het middaguur helemaal vol. Verkeersregelaars hebben inmiddels de Gevers Deynootweg naar de parkeerplekken afgesloten.

Vrijdag was het ook bijzonder druk op Scheveningen. Diverse gemeenten in het hele land riepen op niet meer naar de kust te komen vanwege de drukte. Alhoewel het een stuk minder warm is dan gisteren, willen nog steeds veel mensen naar de kust.

Foto: Den Haag FM.