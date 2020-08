Black Lives Matter Songs in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond de eerste van vier Zomerspecials met de meest indrukwekkende Black Lives Matter Songs.

De Nieuwe Van Nierop keert deze zomer terug op de radio. Het programma over nieuwe muziek ging tijdens de lockdown door via online podcasts. In vier specials hoor je deze zomer de beste muziek van het afgelopen half jaar verdeeld in de volgende thema’s; Corona-songs, Zonnige Zomerliedjes, de beste Covers, de indrukwekkendste Black Lives Matter Anthems en de beste Haagse muziek.

Op 25 mei kwam door ongeoorloofd politiegeweld George Floyd om het leven. Sinds die tijd wordt er geprotesteerd, tegen ongeoorloofd politiegeweld, tegen institutioneel racisme, voor gelijke behandeling, voor verdraagzaamheid. De protesten breidden zich uit, niet alleen over de wereld ook thematisch werd er aandacht gevraagd voor het slavernijverleden. Allemaal onder de noemer ‘Black Lives Matter’. Al snel reageerde de muziekgemeenschap met symboliek van een zwart plaatje op insta, maar vooral met songs. In deze twee uur durende special hoor je de indrukwekkendste songs met vooraan de parade natuurlijk Beyoncé die dit weekend haar nieuwe visuele album uitbrengt. Verder komen voorbij; Run the Jewels, Sault, Akwasi, Typhoon, Julia Zahra, de Haagse Kern Koppen, Public Enemy, Leon Bridges, Celeste en The Dixie Chicks die onder invloed hun naam veranderde in The Chicks. Tevens hoor je enkele klassiekers van Sam Cooke, Gil Scott Heron en Billie Holiday.

De Nieuwe Van Nierop wordt in de zomer op zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

