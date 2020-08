“Haal krakers snel weg uit voormalige school in Moerwijk”

De krakers die na de ontruiming van de Vloek op Scheveningen een plek kregen in een voormalige school aan de Beatrijsstraat, moeten daar in september weg. Dat vindt de grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag. De partij hield onlangs een buurtonderzoek in Moerwijk. Daarbij zou zijn gebleken dat omwonenden veel overlast ondervinden. ‘De klachten zijn te veel om op te noemen’, aldus de raadsleden Richard de Mos en Arjen Dubbelaar tegen mediapartner Omroep West.

De verhuizing van een deel van de krakers uit de Vloek naar de school in Moerwijk leidde vijf jaar geleden al tot felle discussies in de gemeenteraad. Vooral het feit dat ze voor het gebruik van het pand geen vergoeding hoeven te betalen, leidde destijds tot kritiek op toenmalig wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij). In het contract dat de gemeente destijds met de krakers sloot, staat dat ze tien jaar in het pand mogen blijven, maar ook dat de gemeente de gebruiksovereenkomst na vijf jaar kan opzeggen. In september van dit jaar zitten ze er vijf jaar.

Tijd om nu een einde te maken aan het contract, vindt Hart voor Den Haag. Zeker omdat uit de enquête in de buurt blijkt dat omwonenden nog steeds ontevreden zijn. “Wij hebben zeker vijftig mensen gesproken en slechts twee zijn positief”, aldus raadslid Dubbelaar. ‘=”Er is sprake van geluidsoverlast, omdat de krakers in de school feesten organiseren en buiten muziek maken. Verder hebben buren last van stankoverlast, omdat de krakers vuil verbranden. Daarnaast zijn verloedering en vage praktijken schering en inslag. Het pand en het aanpalende gebied worden slecht onderhouden en is een bron van ergernis voor bewoners.”