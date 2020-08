“Haal krakers snel weg uit voormalige school in Moerwijk”

Lichaam vermiste zwemmer (15) gevonden bij de Zandmotor

Wandelaars hebben zondagochtend het lichaam van de vermiste 15-jarige zwemmer gevonden. Dat meldt de politie. De Haagse tiener was sinds vrijdagavond vermist bij de zandmotor tussen Moster en Kijkduin.

Hulpdiensten hebben vrijdagavond en een groot deel van zaterdag massaal op het strand en in het water gezocht in de buurt van de Zandmotor in Monster. De zoektocht leverde niets op.

De jongen kwam afgelopen vrijdagavond in de problemen met twee andere zwemmers. De twee anderen konden in veiligheid worden gebracht, de 15-jarige Hagenaar verdween uit het zicht. Volgens een woordvoerder van de reddingsbrigade kwamen de zwemmers in de problemen door een mui.

Foto: Regio 15.