Man (74) overvallen door drie jongeren

Op de Loosduinsekade is zaterdagmiddag een 74-jarige man in zijn woning overvallen door vermoedelijk drie jongemannen. De politie is op zoek naar getuigen die meer mogelijk weten.

Rond 15.00 uur kwamen drie jonge mannen de portiekwoning op de Loosduinsekade binnen nadat zij de deur hadden opengebroken. Het slachtoffer was op dat moment thuis. Hij moest gaan zitten terwijl de mannen zijn woning doorzochten. Uiteindelijk gingen zij er met een geldbedrag vandoor. De man belde vervolgens de politie.

Signalement

Het zou gaan om drie jonge mannen in de leeftijd van 20-30 jaar oud. De drie hadden zwarte mondkapjes op en alledrie een licht getinte huidskleur. Na de overval zouden de drie zijn gevlucht in de richting van de Medemblikstraat.